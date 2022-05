Chauvet WELL STX 360

Voici un grand tube LED autoportant, fonctionnant sur batterie et utilisable en extérieur, qui émet à 360° une lumière puissante, de haute qualité et mappable par pixels. Le contrôle sans fil de 16 zones des LEDs RVBB produit des effets visuels exceptionnels avec un IRC élevé – il sera donc aussi utilisable devant la caméra. En plus d’être classé IP65, WELL STX 360 peut également être orienté dans n’importe quelle position afin d’utiliser pleinement la liberté sans fil dont ce luminaire est capable. L’appareil est également contrôlable via W-DMX, qui peut être utilisé avec presque tous les contrôleurs d’éclairage standard, y compris le WELL COM avec son récepteur W-DMX intégré. ■