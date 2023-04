Notre groupe CSI Audiovisuel s’adresse à tous ceux qui conçoivent, produisent et réalisent des événements ou des installations audiovisuelles. Nous recherchons un Chef de produit en Alternance afin d’intégrer notre équipe de 5 personnes.

Rôle :

Tu seras en charge d’assurer le suivi d’un plan marketing avec la direction marketing et/ou commerciale et d’appuyer le réseau commercial · Tu répondras aux besoins des clients, de l’ADV et de la force de vente en accompagnant un ou des produits et en assurant le contact avec le fabricant ou fournisseur.

Missions principales :

Étudier et analyser le marché · Assurer une veille concurrentielle efficace pour identifier les tendances, les besoins et les marchés potentiels · Contribuer à définir et mettre en œuvre l’offre produit · Référencer les produits en interne et en externe · Participer à la formation et à la réalisation des outils d’aide à la vente (fiches produit, guides de vente, catalogue, formation en ligne et support vidéo) · Planifier/réaliser des démos de produits auprès des clients et équipes de vente · Assurer le support technique client · Participer aux salons professionnels.

Compétences et qualités requises :

Etudiant(e) en Licence pro Marketing, 1ère ou 2ème année de Master de type école de Commerce ou équivalent · Universitaire en Marketing · Tu possèdes un bon esprit d’analyse et de synthèse · Tu es reconnu(e) pour tes qualités relationnelles (écoute et argumentation), ta force de proposition et ton aptitude à collaborer en équipe · Curieux(se), tu possèdes une bonne culture digitale et la maîtrise des outils bureautiques · Attirance pour la technique , l’audiovisuel et/ou la technologie · La maîtrise de l’anglais est souhaitée.

Informations complémentaires :

Ton poste est basé sur notre siège à Montévrain (77144) · Tu bénéficies des avantages de nos collaborateurs ( CP, Tikets restaurants,…). Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse xmoguerou@csi-audiovisuel.com, en précisant l’intitulé du poste.