Pour la tournée « We’ve Been Here Before », Drichos a conçu un show mêlant lumières, ombres et gyroscopes motorisés, contrôlé par la console ChamSys MagicQ MQ500M. Il précise : « Les fonctions de morphing permettent d’adapter rapidement le show aux projecteurs disponibles, tandis que le Patch offset ajuste les positions des appareils. Le visualiseur 3D, le media server et le timecode facilitent la gestion du projet. »