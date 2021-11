Choisir le bon switch

AMX propose une gamme de commutateurs numériques avec la série Enova DGX. Faciles à installer, ils assurent la commutation, la mise à l’échelle, le transport à distance et la gestion des données audio et vidéo 4K60 4:4:4 qui est la plus élevée sur HDMI. Les mélangeurs DGX sont livrés avec un processeur de contrôle intégré et disposent d’options pour la commutation audio avancée avec des capacités DSP et la prise en charge de Dante. Un guide de configuration permet de choisir parmi les tailles de châssis, cartes d’entrées et de sorties, modules d’émission et de réception, etc. ■