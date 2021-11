CHÔMAGE PARTIEL POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES : QUELLES CONDITIONS ?

Pour bénéficier d’allocations de chômage partiel en tant que personne vulnérable, c’est-à-dire toute personne qui présente un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, il est nécessaire de « rentrer » dans les critères de vulnérabilité définis par un décret paru le 9 septembre 2021.

Ces derniers reposent sur trois volets : conditions d’âge et type de pathologies, mention du fait que les conditions d’exercice du travail ne permettent pas au salarié de ne pas être exposé et impossibilité dans laquelle l’entreprise se trouve de permettre au salarié de télétravailler ou de lui faire bénéficier de mesures de protection renforcées, telles que l’isolement de son poste de travail ou la limitation de son partage, l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ, etc.

Si le salarié remplit tous les critères, il bénéficiera d’indemnités d’activité partielle, cette mesure courant jusqu’au 31 décembre 2021. Pour les salariés personnes vulnérables qui ne remplissent pas toutes ces conditions, le médecin traitant peut leur établir un arrêt de travail s’il estime que les critères de l’arrêt de travail dérogatoire sont remplis. En ce cas, le salarié bénéficie d’indemnités journalières maladie. ■