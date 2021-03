CHROMA-Q STUDIO FORCE II

Cet éclairage de studio délivre une lumière avec un libre choix de température de couleur et un contrôle de filtrage plus/minus green, mais il est aussi capable de couleurs saturées. Destiné au broadcast et au cinéma, le Studio Force II est aussi pertinent dès lors qu’une lumière de qualité et ajustable est nécessaire, en touring comme sur les expositions, en événementiel ou au théâtre. Utilisant la même technologie que le ColorSure, il est disponible en longueurs de 12, 48 et 72’’ (environ 30, 130 et 200 cm). Son faisceau wash est particulièrement uniforme, et un contrôle individuel des pixels est possible. Les modules peuvent s’alimenter par chaînage. ■