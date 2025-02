La marque de solutions d’éclairage LED de haute performance fabriquées en Amérique du Nord présente un outil polyvalent. Ce dispositif robuste a été conçu afin de rationaliser le processus de mise à jour des microprogrammes pour une large gamme de produits Chroma-Q, y compris la série 2inspire. Capable de stocker plusieurs versions de micrologiciels pour différents produits,

The Force garantit que votre équipement est toujours à jour, qu’il soit connecté via RS485 ou Ethernet. En outre, ses capacités de gestion RDM permettent l’adressage et la configuration à distance des appareils compatibles. Parallèlement, la visionneuse DMX intégrée permet de contrôler en temps réel les signaux DMX.