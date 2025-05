En mars, Gladiator de Ridley Scott a été présenté en ciné-concert dans plusieurs villes, dont Paris, Genève, Lille, Bruxelles et Strasbourg. Un orchestre de 80 musiciens et 60 choristes a interprété la bande-son originale d’Hans Zimmer en live. La spatialisation sonore, réalisée avec le système Adamson FletcherMachine (128 x 128), a permis de contrôler les systèmes Adamson E series et S series (S10, S7, E119, E219), offrant ainsi une expérience audio immersive au public. La réalisation technique a été assurée par Sylvain Denis (mix FOH), Nicolas Coat (calage système) et Florian Siegwald (FletcherMachine), avec la coordination de Lagoona by Novelty.