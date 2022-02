Cinq écrans MicroLED chez Absen

La série Clear Cobalt MicroLED offre une luminosité de 1 200 nits et un rapport de contraste de 20 000:1. Le pitch va de 1,2 mm à 0,7 mm. La série HC de produits professionnels à pitch fin a également été lancée. Les panneaux d’affichage HD de 27’’ de diagonale sont ultra légers et minces, pesant 5,2 kg avec une résolution native de 4K, 8K ou supérieure. Cette série dispose d’une option de double carte de réception. La série AX Pro MiniLED, avec une luminosité de 1 000 nits et un taux de rafraîchissement élevé de 7 680 Hz, s’utilise en écran de fond. La série MR d’écrans de dalles de sol offre une nouvelle solution LED virtuelle, capable de créer des murs et des sols LED entièrement immersifs. ■