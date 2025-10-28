Le CFPTS dévoile cinq nouveaux stages. L’exploitation des liaisons RF se décline désormais en un niveau « pratique avancée », pour offrir aux professionnels un espace de perfectionnement de leur savoir-faire. Côté lumière, la formation « de la grandMA2 à la grandMA3 », permet d’accompagner les professionnels vers les spécificités de ce nouveau modèle, et la formation « grandMA3 pratique avancée », offre aux utilisateurs de cette console une meilleure maîtrise de ses fonctionnalités. La thématique de la RSE est également mise à l’honneur, avec la programmation de plusieurs fresques de l’événementiel en partenariat avec Reeve, et un stage autour des pratiques circulaires, en partenariat avec Les Augures.