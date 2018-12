Destination atypique pour un reportage sur le son ! Notre périple au Circuit Paul Ricard ne pouvait se dérouler dans de meilleures conditions en ce milieu de mois de septembre à la météo particulièrement clémente. Situé au Castellet, près d’Aix-en-Provence, l’endroit est magique, entre mer et montagne. Sur place, la fête bat déjà son plein et les moteurs rugissent aux quatre coins du circuit. Direction le tout nouveau Media Center pour rejoindre Richard Plotin. Missionnée par le circuit pour développer et exploiter l’ensemble des dispositifs sonores, sa société Urban Spirit est spécialisée notamment dans tous les produits Bose. Une fois encore, la qualité de l’accueil à notre égard n’aura d’égal que les moments exceptionnels qui nous seront permis de vivre au cours de ces quarante-huit heures !

DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE DE LA PASSION

SONO Mag > Qu’est ce qui t’as amené à choisir de travailler avec Bose sur le circuit ?

Richard Plotin : En fait, c’est plutôt Bose qui m’a amené ici. Comme je suis référencé par eux pour pouvoir intervenir sur leurs

systèmes, j’ai naturellement été sollicité. Mais tout s’est fait petit à petit. Il y a eu d’abord l’installation de quelques enceintes supplémentaires, puis les demandes ont continué. De plus, il faut savoir que, par exemple, les processeurs tournent en continu depuis cinq ans, et je n’ai jamais eu un seul souci. La qualité et la fiabilité sont vraiment les critères essentiels. Et Bose les remplit avec brio.

> La conception des nouveaux systèmes audio du circuit a donc été confiée à ta société, Urban Spirit ?

R. P. : Effectivement, mais c’est en étroite collaboration avec le département Informatique et Réseaux du circuit. L’avantage, c’est que Thierry Dostes et son équipe connaissent parfaitement le lieu et les demandes habituelles car ils gèrent toute la partie IP, c’est-à-dire tout ce qui transite par les réseaux, comme la vidéo et l’informatique en général. Ils savent parfaitement s’adapter à toutes les demandes des clients, y compris les plus complexes et de dernière minute. Ils m’ont donc beaucoup conseillé et m’ont permis d’éviter certains pièges ! Je pouvais anticiper les demandes lors de mes réflexions grâce aux informations que j’obtenais en amont. La conception finale effectuée sur le ControlSpace Designer a donc pu être pensée en profondeur, avec beaucoup de recul.