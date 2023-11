Cirque Arlette Gruss illuminé

Le Cirque Arlette Gruss se prépare pour le lancement de son nouveau spectacle avec la tournée intitulée « Éternel ».

La troupe se produira avec des installations flambant neuves dont un kit de projecteurs Robe à l’intérieur du chapiteau repensé pour être modulable. Comprenant désormais 38 Esprite, 42 Spiider, 15 Tetra2, et 28 LEDBeam 150, le kit a été fourni par la société Magnum. Le confort du public a aussi été amélioré avec des sièges plus larges et plus confortables, ainsi que trois niveaux de visibilité sur les trois premiers rangs, ou encore des balcons, pour une expérience unique en son genre.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.cirque-gruss.com