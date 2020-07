Cirque de Paname

LES INSÉPARABLES

Le décor étant planté, passons au plat de résistance de cette aventure hors normes avec la présentation du binôme audio et de son rôle dans le processus de création. Arnaud Bayssat et Greg Carlet ont usé leurs jeans sur les mêmes flight cases des comédies musicales (Mozart, Le Roi Soleil, Les Amants de la Bastille).

Ils ont appris tous deux leur métier au contact de Jean-Jacques Dialo (parti trop tôt mixer chez les anges…) et de Jean-Philippe Bonichon. Présent le soir de ma venue, ce dernier opérait à la console de façade à la place d’Ar-naud, très amusé par cette passation de relais et heureux de constater que ses jeunes pousses se portaient bien ! Pour défendre leur binôme, qu’ils ont réussi à imposer auprès des prestataires, Arnaud et Greg se sont prêtés ensemble au jeu de l’interview.

SONO Mag : Le son du spectacle fait appel à deux marques qui proposent chacune leur solution immersive. Vous avez choisi une diffusion en Kara L-Acoustics associée au DS-100 de d&b. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Arnaud Bayssat et Greg Carlet : Ce sont deux outils indépendants, et c’est pour cela qu’on a pu les associer. On souhaitait une diffusion avec des enceintes L-Acoustics parce qu’on est très fans et que nous utilisons ces produits depuis des années, ce qui est pour nous un vrai gage de sécurité. Pour ce qui est du système immersif, nous avons longuement examiné les deux procédés, L-isa L-

Acoustics et Soundscape d&b. Le premier est fondé sur un algorithme basé sur la localisation, en intensité (plus fort ou moins fort sur certains haut-parleurs pour localiser une source audio). L’objectif est de garder la meilleure énergie possible. Pour L-Acoustics, lorsqu’on positionne un objet sonore, il vaut mieux limiter le nombre de haut-parleurs, pour éviter les problèmes de filtrage en peigne.Chez d&b, ils ont choisi, à l’inverse, d’intégrer une composante temporelle dans la position de l’objet, avec les conséquences imaginables mais une manipulation qui offre une plus grande souplesse de design. D’un côté, nous avions le choix entre deux systèmes dont l’approche de l’outil est un peu différente.

Certes, L-isa est conçu sur la base du respect de l’onde sonore elle-même. Il est pensé pour se mettre à la place du mixeur et lui apporter un outil sans faille, agréable à utiliser et d’une efficacité redoutable. En revanche, l’utilisation du R1 pour configurer le Soundscape demande un peu plus d’attention, et le parcours de configuration n’est pas le même. Le cas particulier de notre audience à 180° est LE vrai argument qui a orienté notre choix vers le Soundscape, avec son algorithme basé sur la WFS (Wave Field Synthesis, synthèse de champ acoustique – ndlr), sur laquelle je me suis beaucoup renseigné et dont je suis tombé amoureux.

Cet algorithme de synthèse d’onde sonore recrée un front d’onde qui nous permet de composer un design plus adapté à notre projet.