CLAY PAKY AROLLA PROFILE HP

Ce Profile très lumineux est doté d’une source LED blanche de 1 200 W qui produit 44 000 lumens ! Au-delà de ses volets rotatifs à 90°, il est équipé d’un zoom 5-50°, d’un mélange de couleurs CMJ, d’une roue de six couleurs avec filtre IRC, d’un CTO linéaire, de six gobos rotatifs et sept fixes, tous interchangeables, d’une roue d’animation et d’un prisme rotatif quatre facettes, d’un iris et d’un dimmer 24 bits avec strobe. L’Arolla est l’un des Profile asservis LED les plus compacts du marché (47 x 32 x 80 cm pour 44 kg), mais aussi des plus lumineux. Son rapport performance prix est aussi présenté comme remarquable. ■