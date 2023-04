Clay Paky Arolla Profile MP

Le meilleur de l’Italie

Clay Paky n’est pas un constructeur à prendre à la légère. Ses machines sont dans le haut de gamme de nos métiers depuis bien longtemps maintenant. Après une gamme Axcor très étendue, allant de sources 300 W à 900 W, le constructeur affiche la gamme Arolla, qui possède deux représentants, le HP de 1 200 W de LEDs blanches et le MP de 470 W sur lequel nous allons nous pencher aujourd’hui. Et c’est la version Profile qui nous intéresse particulièrement, avec son module de couteaux intégrés.

Aspect extérieur

L’Arolla MP est proposé en deux versions, Spot et Profile. Mais la différence est minime. En effet, les deux machines partagent la même construction, ce qui les différencie étant uniquement un module interchangeable. Celui de gobos est vendu sur le Spot, et celui de couteaux accompagne le Profile. Et ces deux modules sont interchangeables, ce qui vous permet de transformer votre Spot en Profile et inversement si vous investissez dans un module optionnel. Une fois installé, il est immédiatement reconnu par le projecteur sans intervention extérieure. Approche intelligente de Clay Paky qui permet de ne pas avoir à choisir entre ces deux références.

Extérieurement, on est en face d’un pur Clay Paky, aux formes arrondies et aux évents percés de gros trous ronds. Un design élégant reconnaissable entre mille.

La base est un peu plus carrée, avec d’un côté l’écran et sa roue de cinq boutons caractéristique de la marque, et de l’autre des connecteurs, au nombre desquels on trouve une alimentation en True1, du DMX cinq broches et une entrée Ethernet. Cette base est flanquée de deux grandes poignées, qui ne seront pas de trop pour manipuler les 25 kg de la bête. En dessous, une platine de quatre camlocks attend ses crochets, et offre également des points de fixation d’élingue.

Que du très traditionnel en sorte, mais bien fabriqué, compact et solide.

Source et optique

Clay Paky propose une source de LED blanche de 470 W d’une teinte de 6 000 K native. Ils annoncent un IRC de 70, qui peut être amélioré par un filtre permettant d’atteindre un score de 88, ce que nous vérifierons par la suite. La source est annoncée pour 40 000 h à au moins 70 % de l’illumination d’origine. Un gros travail a été fait sur l’optique, ce qui se ressent à l’usage avec un flux impressionnant au zoom serré.

Les menus

Le module de cinq boutons de contrôle des menus de Clay Paky est toujours un modèle du genre, précis et agréable au clic. Les menus sont sobres et ne se perdent pas dans un nombre gigantesque d’options, ce qui permet de trouver rapidement ses marques. Setup, adresse, informations, contrôle manuel et test sont nos seuls choix, suivis de leurs sous-menus. Arolla Profile MP propose d’ailleurs un seul mode DMX, tendance qui s’affirme dans la catégorie des Spot/Profile ces derniers temps, pour 37 canaux de contrôle. Quatre courbes de gradation sont proposées, ainsi que de nombreux modes de ventilation (standard, auto, théâtre, silence et rapide).