Clay Paky Arolla Profile MP

Cette série de lyres à LED propose les plus petits et les plus légers modèles disponibles dans leur catégorie. Ils offrent, grâce à leur moteur LED blanc de 470 W, un puissant flux lumineux, et sont dotés des fonctionnalités que l’on ne retrouve que dans des luminaires beaucoup plus imposants et plus chers. Un exemple avec eSWAP, fonction qui permet la bascule du mode profil au mode spot et inversement, et avec une configuration automatique. ■