CLAY PAKY AXCOR PROFILE 600

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

L’Axcor 600 présente des caractéristiques esthétiques et de finitions identiques aux Axcor 900 et 300. Une généreuse tête dotée d’une lentille de 132 mm de diamètre munie de grandes aérations discrètes qui surmonte une base minimale avec un grand afficheur OLED sur batterie et deux grosses poignées pour le transporter. Nous restons donc sur un produit d’apparence sobre.

L’élégance est toujours de mise : l’Axcor 600 revêt le même costume que les autres membres de sa famille, bien taillé et bien porté, gage d’ouverture de nombreuses portes. Sa masse de 33 kg correspond tout à fait à un produit de cette taille, à manipuler à deux de préférence. Clay Paky réutilise aussi fort logiquement le même ensemble d’embases connectiques, Powercon True One (sans repique), DMX in/out cinq et trois points (toujours eux), une prise Ethernet et un interrupteur.

Au risque d’être répétitif, il faudra bien s’assurer que toutes les valeurs DMX sont à zéro avant l’extinction, sous peine de bascule un peu brutale de la tête et d’un mouvement rapide de zoom vers sa butée. L’Axcor est livré avec deux supports oméga et sans mode d’emploi. Celui-ci est téléchargeable en anglais sur la page de l’article avec les chartes DMX, entre autres.

Un mot sur l’afficheur : attention aux touches qui se bloquent en position appuyé. Sinon, nous en avons déjà parlé, mode autoréversible, batterie, logique de fonctionnement, tout va bien. Et au passage, on aime aussi la capacité réseau et le RDM, façon bien pro !

LA SOURCE ET L’OPTIQUE

L’Axcor 600 dispose d’un moteur LED de 500 W à 6 500 K et, comment dire… ça envoie ! En l’occurrence, nous explosons largement tous nos records précédemment établis pour un moteur à LED, avec pas moins de 106 000 Lux à 5 mètres. L’Axcor 600 délivre un fabuleux boulet de lumière blanche, aussi percutant que tranchant. Bon, soyons honnêtes, après dérating, le résultat passe en dessous des 100 000 Lux, mais pas de beaucoup (98 700), et c’est la première fois que ce seuil à six chiffres est franchi. Nous mesurons des valeurs de zoom allant de 4,5° au half pick à 46° au tenth pick, soit un débattement magistral de plus de 1 pour 10.