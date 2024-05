Le groupe So Floyd a terminé sa tournée 2024 par un concert au Palais des sports de Paris, le 8 mars. Il reprend l’univers des Pink Floyd et la scénographie inspirée par la tournée « Pulse » de 1994. Parmi le kit lumière, des A.Leda B-Eye K20 et des Mythos de Clay Paky ont été choisis. Les A.Leda B-Eye K20 ont été utilisés en mode wash et placés en hauteur au-dessus de la cerce centrale. Le show finit en apothéose avec la célèbre boule à facettes, éclairée par des Mythos. Un concert est prévu le 21 juillet 2025 dans le parc du château de Chantilly, presque 30 ans jour pour jour depuis les deux concerts de 1994 dans le même lieu lors de la tournée « Division Bell ».