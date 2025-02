Créés et d’abord utilisés au Théâtre National de Bretagne avant de partir en tournée, les projecteurs Rhapsodya ont été choisis pour le spectacle Grand-peur et Misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht, mis en scène par Julie Duclos.

Dominique Bruguière, créatrice lumière, et Émilie Fau, assistante lumière, ont travaillé à tirer le meilleur parti de ces projecteurs. Émilie Fau partage son enthousiasme : « Nous continuons à explorer tout leur potentiel. Jusqu’à présent, ils répondent parfaitement à nos attentes. Leur excellent rapport puissance-ouverture et la qualité exceptionnelle du flou, même sans filtre Frost, nous impressionnent. »