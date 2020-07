CLAY PAKY ILLUMINE OZ OCCITANIE

Le 3 mars, au Zénith de Toulouse Métropole, l’événement OZ Occitanie (Occitanie au Zénith) a réuni des artistes émergents de la région. Le prestataire ATS a fourni l’éclairage, la déco-ration, la structure et la distribution électrique. Le parc de projecteurs Clay Paky était constitué de 20 Sharpy Plus et 16 Mini-B sur la partie scénique ainsi que de 14 B-Eye K20 pour la mise en valeur du hall d’accueil. ■