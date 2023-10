clay paky midi b FX

Le Midi-B FX est né de l’idée d’ajouter des effets imaginatifs à un wash pour obtenir un projecteur capable à la fois d’assurer ses missions de wash RVBB et d’être également utilisé dans le cadre de la scénographie d’un spectacle. Claypaky a placé un top hat sur le corps d’un Midi-B et a installé cinq anneaux de LEDs autour, chacun pouvant être contrôlé séparément. En tant que wash, le Midi-B FX possède les mêmes caractéristiques que le Midi-B, avec lequel il est entièrement compatible. Son zoom de 4° à 50° lui permet d’être utilisé dans de nombreuses situations, et son gradateur électronique 24 bits fournit cinq courbes, qui maintiennent l’équilibre des couleurs sur toute la plage de gradation.