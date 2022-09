Clay Paky Mini-B

La petite abeille

Petit frère du Midi-B et des B-Eye K15 et K25, dont elle reprend les LEDs RVBB Osram (la maison-mère de la marque), Mini-B propose une fonction originale avec la possibilité de piloter sa LED centrale indépendamment.

C’est une belle machine, comme sait en faire Clay Paky. Son design est tout en rondeurs, avec des trous d’aération placés en nid d’abeille dont on retrouve le motif un peu partout. Les branches présentent le logo Clay Paky, et la base est plutôt fine. Sous cette dernière, on trouve une accroche pour câble de sécurité et quatre camlocks pour recevoir l’unique platine du crochet, droite ou tournée à 90°.

Sur la face avant, contrairement à certains constructeurs, Clay Paky nous propose la même interface que pour ses grosses machines. Nous attend donc un écran familier ainsi que les quatre boutons toujours aussi efficaces. Un raccourci de deux touches permet de changer l’orientation des menus, et la navigation est toujours aussi simple. Enfin, pour terminer le tour d’inspection, sur la face arrière, on trouve un ensemble de connexions au goût du jour et complet, avec alimentation en True1 In/Out, DMX 5 broches en entrée/sortie également et un port Ethernet.

Quatre boutons et un écran

Mini-B démarre en 15 s, ce qui est très impressionnant pour un projecteur avec pan/tilt et zoom qui nécessitent un reset. Une fois en position, le menu permet d’accéder aux fonctions habituelles : adresse, mode, adresse Ethernet, modification de la courbe de gradation et de la fréquence des LEDs, enregistrement de plusieurs presets d’options pour en changer rapidement.

La machine propose quatre modes DMX qui comprennent des variations 8 ou 16 bits de deux modes. Le mode classique permet le contrôle de toutes les LEDs à la fois, et le mode étendu permet de piloter indépendamment l’anneau extérieur de six LEDs et la LED centrale en Intensité et RVBB.

Prise en main

Mini-B offre le plus d’intensité lumineuse avec 4 800 lux à 10 m, et ce avec un zoom moins serré que ses concurrents, car nous mesurons 6,3°- 66° au tenth peak. Sa masse est dans la moyenne basse de ce comparatif, avec 6,5 kg sur la balance (sans les poignées optionnelles), et ça se ressent dans la vélocité de l’appareil, avec un pan réalisé en 1,5 s et un tilt en 0,6 s.

Ou que vous alliez, la machine suivra. Le zoom réalise le total de sa course en 0,85 s, de quoi faire des effets rapides.

En mode étendu, les deux zones de LEDs ont chacune une trichromie et intensité séparées. L’effet est sympathique, mais trouve vite ses limites. Et il n’y a pas de macros pour lancer des effets de pixel mapping rapidement. Dans l’air, le bâton est net et précis, avec un bel impact rond.

C’est sur le rendu des couleurs que Mini-B se remarque, avec un IRC de 79, ce qui n’est pas parfait, mais le meilleur score de ce comparatif. Toutes LEDs allumées, le blanc obtenu a une teinte violacée, et il faudra utiliser le canal de CTC pour obtenir les blancs calibrés. Attention, si ce canal est capable de gérer des temps de fondu, il aura tout de même la main sur tous les autres paramètres de couleur, et il faudra le remettre à 0 pour pouvoir changer la couleur de la machine.

Si on doit lui trouver des défauts, c’est vers le derating qu’il faudra se tourner, avec une perte de 17 % d’intensité selon nos mesures. Mais la chute est rapide, et la machine vient ensuite vite se stabiliser. On pourrait croire que le refroidissement de la machine empêcherait cela, car nous sommes en présence du projecteur le plus bruyant du test en mode automatique avec 37 dB(A) mesurés. Il existe évidemment un mode silencieux, mais vous devrez vous attendre à plus de derating.