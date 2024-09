Rhapsodya est un projecteur LED RVBAL multispectral, et silencieux, conçu pour les tournées, les événements en direct, le théâtre et la production télévisuelle. Il est géré par un algorithme dédié et développé en interne. Il s’agit d’une évolution de Sinfonya, notamment en ce qui concerne la qualité de l’optique et la gestion des couleurs, ainsi que le fonctionnement, même à pleine puissance.

Rhapsodya présente un nouveau design épuré et moderne, avec une puissance de sortie doublée par rapport à Sinfonya, soit 24 000 lumens. Son zoom court de 6,2 à 63,3° et sa plage de températures de couleurs de 2 500 à 10 000 K pour une lampe qui dure jusqu’à 40 000 heures.