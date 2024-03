CLAY PAKY SHARPY PLUS

Evolution du Sharpy, cette machine hybride est ultra polyvalente. Equipée d’une lampe à décharge inédite Osram Sirius X8 de 330 W, ce luminaire légèrement plus grand que le Sharpy et qui ne pèse que 21,6 kg intègre un zoom de 3 à 36°. En Beam, il produit plus de 300 000 lux à 10 m et il est possible de réduire le faisceau jusqu’à 0,5°. Il dispose de trois roues de couleurs hybrides quinze couleur plus CMY, de deux filtres CTO, de huit gobos rotatifs et de dix-huit fixes. Deux prismes 4 et 8 facettes, un disque d’animation et une roue d’animation pouvant se combiner avec les gobos viennent avec le frost linéaire compléter les possibilités sans limites de cette lyre au tarif attractif ■