Clay Paky Sharpy X Frame

DMX 5b, RJ45, True1, l’essentiel est là !

La machine peut se porter via ses deux très larges et confortables poignées. Attention toutefois à ce que la tête regarde du bon côté car la lyre étant un peu plus large que l’embase, il faut qu’elle soit bien orientée pour pouvoir saisir la machine correctement.

Pour les nostalgiques du Sharpy dont je suis, oubliez de le prendre seul par une poignée, ou alors rajeunissez de 20 ans, ou allez pousser à la salle pendant 20 semaines… Ici, il n’est pas question d’un projecteur de 19 kg et de moins de 50 cm de haut. On est plutôt sur un projecteur de presque 26 kg (hors crochets) et de quasi 70 cm de haut ! C’est un peu bizarre car pour moi, Sharpy était synonyme de mignon, petit, discret…

Bon, le X Frame n’est pas moche et question poids, ça n’est pas non plus un pachyderme, mais il semble clair que la taille n’a pas été la préoccupation première pour ce grand frère du Sharpy. Et pourtant, nous verrons plus loin que ça n’est pas forcément vrai. Mais n’allons pas trop vite en besogne et continuons la découverte du projo. Les deux manettes de blocage de la lyre sont bien visibles et ne laissent aucun doute sur leur utilité. La fin du projecteur se termine par une lentille de taille honorable et moyenne (160 mm), bref assez classique.