Clay Paky Sharpy X Frame

L’asservi multifonction Sharpy X Frame s’ajoute à la famille de la gamme Sharpy apparue maintenant il y a plus de dix ans, et en reprend les caractéristiques en intégrant dans un appareil léger et compact un système d’obturateur plan à quatre focales. Source de lumière du X Frame, la lampe à arc de 550 W permet les qualités de puissance d’éclairage du produit, promettant aussi des couleurs uniformes, profondes et vives. ■