Clay Paky SKYLOS

Investir dans de grands projecteurs peut parfois générer des réticences à cause leur poids, leur taille, les coûts d’exploitation ou encore de maintenance.

Le SKYLOS de Claypaky est un appareil polyvalent, conçu notamment pour le secteur des tournées, où les directeurs techniques sont à la recherche de faisceaux lumineux denses et puissants, et d’une grande luminosité. Il sera aussi adapté aux parcs à thème et installations fixes.

Le Skylos utilise une source laser blanche de 300 W, pour un faisceau parallèle et uniforme. Sa consommation d’énergie est de 600 W (soit la même luminosité qu’une lampe au xénon de 4000 watts), réduisant ainsi les problèmes de température et de sécurité liés à l’utilisation des lampes au xénon.

Le faisceau émane d’une lentille frontale de 300 mm, conçue dans le département R&D de Claypaky. En combinaison avec la source lumineuse, il peut produire une colonne dense et très lumineuse. Le faisceau se veut uniforme et parallèle, sans points chauds visibles, et l’angle du faisceau peut être réglé de 0,5° à 5°.

Sa gamme d’effets comprend un emplacement pour des gobos personnalisables ainsi qu’une série de prismes. Sur une roue se trouve un prisme rotatif à six facettes et un prisme linéaire rotatif à cinq facettes. Sur un deuxième niveau, un prisme fixe à quatre facettes peut être superposé aux deux premiers pour obtenir un effet « Moonflower » (fleur de lune) et de nombreux autres effets aériens. La technologie laser apporte un contraste optique, faisant la promesse de projections lumineuses ultra-nettes.

D’autres caractéristiques du Skylos incluent une roue de 15 couleurs, avec des filtres de couleur conçus pour préserver et optimiser la luminosité du faisceau, un filtre dépoli de 5° pour un effet bord doux, un gradateur numérique de 24 bits et un stroboscope numérique.

Le corps du projecteur est léger et compact, pour faciliter son utilisation dans tout type d’environnement et permettant une installation sur des structures pour une utilisation en tournée. Sa compacité permet également des mouvements pan et tilt rapides, qui conviendront aux spectacles en live.

Sa protection IP66 est de qualité marine, et lui permet de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et dans des environnements présentant une forte salinité marine et un risque élevé de corrosion. Il supporte des températures très basses (jusqu’à -40°) grâce à un système de chauffage spécialement conçu.