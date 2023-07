Clay Paky Skylos

Ce projecteur résistant aux intempéries sera apprécié dans les tournées, où les éclairagistes sont à la recherche de faisceaux lumineux denses. Il comporte une source laser à lumière blanche de 300 W, qui fournit un faisceau droit et uniforme sortant d’une lentille frontale de 300 mm sans point chaud visible. Son angle peut être ajusté de 0,5° à 5°. Le corps du projecteur est léger et compact pour une utilisation plus simple. Son corps est classé IP66 et de qualité marine. Ainsi, il s’adapte à toutes les conditions météorologiques et dans des environnements à forte salinité. Un système de chauffage interne lui permet de fonctionner à très basse température (jusqu’à -40 °C)