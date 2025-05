Cette barre hybride possède deux lignes d’effets stroboscopiques ultra puissants, chaque ligne étant équipée de 25 segments. Mais Tambora Glare n’est pas seulement un stroboscope. Grâce à sa technologie RVBA LED, il simule la lueur chaude des lampes au tungstène. Ses 10 LEDs RVBA de 50 W vous offrent des teintes riches et chaudes tout en conservant une précision des couleurs et du mélange. L’effet de décalage vers le rouge permet une gradation en douceur vers une lumière chaude et ambiante, ce qui en fait aussi un outil idéal pour les studios de télévision.