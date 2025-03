Lampe stroboscopique adaptable au pixel, conçue pour des applications puissantes et polyvalentes, Tambora Stormy est efficace, compacte et facile à monter. Mini-B Sparky Aqua est un projecteur IP66 équipé de LED SMD RVBB à haut rendement, disposées en 10 cercles concentriques contrôlables individuellement. Il délivre des couleurs intenses et assure une distribution uniforme de la lumière sur un large angle de 120° ainsi que des effets stroboscopiques.

Volero Cube est un asservi multifonction et multi-effet quatre-en-un doté de quatre puissantes LED RVBB de 60 W et de bandes de LED blanc froid pour le stroboscope, qui peuvent être contrôlées pixel à pixel.