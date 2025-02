Ultimo Hybrid est IP66 et équipé d’une lampe à arc court de 550 W d’une durée de vie de 4 000 heures. Son zoom linéaire motorisé assure une couverture précise dans les deux modes de projection. Il contient un système avancé d’obturateur à quatre plans focaux, un mélange des couleurs, des gobos et effets et l’Absolute Position Innovation, un système propriétaire qui mémorise la position de l’appareil en temps réel sans nécessiter de réinitialisation, même après des coupures de courant. Tambora Rays est un mélange d’effets volumétriques et de mapping pixel à pixel des 9 x 3 rangées de LED RVBBC de haute puissance.