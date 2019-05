Clay Paky, un maître mot : innovation

XTYLOS, LE PROJECTEUR À SOURCE LASER

Pas de confusion, il ne s’agit pas d’un laser (la législation contraignante sur leur utilisation ne s’applique pas) mais bien d’un luminaire tel qu’on les connaît, dont la lumière est produite par une source laser d’une durée de vie d’au moins dix mille heures. Clay Paky a pioché dans le catalogue de sa maison mère Osram en utilisant les sources développées pour les phares des Audi A8 et BMW Série 7. Premier résultat, un faisceau extrêmement puissant et précis (2° réductibles à 0,5° !). Autre conséquence, là où les beams à lampe ou LEDs ne sont vraiment efficaces qu’en lumière blanche, le Xtylos propose le même bâton irréprochable dans d’autres couleurs (la source est RVB). Le luminaire contient deux roues de gobos, avec sept rotatifs et douze fixes, ainsi que des prismes.