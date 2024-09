A découvrir sur le stand ClayPaky :

TAMBORA RAYS

Ce projecteur est composé de trois rangées de neuf LED RVBWW de forte puissance. En mode contrôle pixel par pixel, un total de 27 LED individuelles peuvent être gérées pour un énorme potentiel créatif. Ce projecteur compact et léger peut être utilisé dans des matrices, en bordure de scène ou d’écran, disposé en rangées verticales ou horizontales, ou comme colonnes ou barres grâce à ses accessoires. De plus, les Tambora Rays, Tambora Flash et Tambora Stormy partagent le même design et la même structure. On peut donc combiner les trois pour obtenir de nombreux effets visuels et graphiques.

TAMBORA STORMY

La gamme Tambora s’élargit encore avec l’introduction du Tambora Stormy. Ce stroboscope à pixel est conçu pour des applications polyvalentes. Il est doté de LED SMD RVBB pour des projections grand angle puissantes. Avec 27 segments contrôlables individuellement, on peut obtenir des effets de couleurs dynamiques et des de pixel mapping pour des conceptions d’éclairage créatives.

MINI-B SPARKY

Mini-B Sparky Aqua, change la donne dans le monde des mini-lyres compactes et légères. Ce luminaire classé IP66 dispose d’une conception robuste et de grandes performances, il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs où la durabilité est essentielle.

Mini-B Sparky Aqua est doté de LED SMD RVBB, disposées en 10 cercles concentriques contrôlables individuellement, elles fournissent des couleurs intenses, et assurent une répartition uniforme de la lumière sur un large faisceau de 120° et des effets stroboscopiques puissants. Ce projecteur polyvalent est conçu pour éclairer une scène lors d’un concert, mettre en valeur des éléments architecturaux ou théâtraux, ou encore créer des spectacles pour des émissions télévisées.