Claypaky au Printemps de Bourges

À l’occasion de la 46e édition de Printemps de Bourges qui s’est déroulée du 19 au 24 avril 2022, les programmateurs du festival, Thierry Langlois et Jean-Michel Dupas, ont souhaité la création d’un univers plus immersif pour le public que des concerts dits « classiques ». L’éclairagiste Yves Caizergues a choisi d’utiliser 20 Xtylos et 20 ReflectXion de Clay Paky. Le dispositif a été opéré par Jean-Pierre Cary, et certains artistes invités comme Vitalic et Thylacine, entre autres, ont pu prendre la main sur l’ensemble des lumières en salle grâce à l’ingéniosité du groupe Blive (notamment Sébastien Sacco et Tibo Richard) sur la configuration réseau. ■