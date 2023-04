CLAYPAKY AU PROLIGHT+SOUND 2023

Le SKYLOS est un projecteur ultra-polyvalent résistant aux intempéries, avec un bon rendement lumineux, il sera apprécié dans les tournées, où les éclairagistes sont constamment à la recherche de faisceaux lumineux denses et d’un rendement lumineux toujours plus important. Il comporte une source laser à lumière blanche de 300 W, qui fournit un faisceau extrêmement droit et uniforme. Le faisceau sort d’une grande lentille frontale de 300 mm, conçue au sein du R&D de Claypaky, sans point chaud visible. L’angle du faisceau peut être ajusté de 0,5° à 5°, ce qui donne une intensité lumineuse qui ne peut pas être produite par une LED ou une source lumineuse traditionnelle. Malgré ces caractéristiques, le corps du projecteur est léger et compact. Cela lui permet d’être déplacé avec une relative facilité dans n’importe quel environnement et d’être fixé sur des ponts pour une utilisation lors de tournées. Son corps est classé IP66 et de qualité marine. Ainsi, il est capable de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et dans des environnements à forte salinité marine et à haut risque de corrosion. Un système de chauffage interne pour lui permettre de fonctionner même à très basse température (jusqu’à -40°).

L’AROLLA AQUA est un projecteur haut de gamme résistant aux intempéries. Doté d’un indice de protection IP66, l’Arolla Aqua est équipé d’une source lumineuse à LED blanche de 900 W (7000 K) de 40 000 lumens. Cela signifie qu’il peut concurrencer à la fois les lampes à haute et moyenne puissance (compte tenu de sa petite taille et de son poids). Son faisceau lumineux uniforme est son autre caractéristique clé, sa qualité, sa densité, et l’absence totale de lumières parasites se voient à l’œil nu, et son zoom est réglable sur une plage de 5,5° à 50° (9:1). Grâce à la technologie « Go-Bright », il n’y a pas de perte de lumière ou de changement de couleur lorsque des gobos sont insérés dans le faisceau. L’Arolla Aqua est destiné aux professionnels qui recherchent un éclairage IP66 haute puissance, compact, fiable et complet dans tous les aspects, avec des performances optimales.

Le SHARPY-X-SPOT est un modèle Sharpy-X-Frame simplifié, avec les mêmes caractéristiques d’éclairage, d’optique et de construction qui ont fait le succès de ce projecteur. Il comporte une puissante lampe à arc de 550 watts, ce qui rend cette source très lumineuse et produit des couleurs profondes, vives et uniformes, y compris un rouge profond sans précédent. Si besoin, le module « beam shaper » – fourni en accessoire – peut être ajouté, transformant ainsi le Sharpy-X-Spot en un Sharpy-X-Frame à part entière ! Le module est automatiquement reconnu par le firmware. Le Sharpy-X-Spot propose un rapport coût/performance très concurrent sur le marché.

Le BUDDYLIGHT est un système de poursuite à distance de Claypaky. Il suit automatiquement les interprètes et les orateurs, de manière simple et rapide. Le Buddylight peut être utilisé soit en réseau Art-Net ou DMX – en mettant en place une gestion prioritaire des commandes avec la console – soit en mode autonome, là où il prend tout son sens ! Il marque une étape supplémentaire vers une automatisation toujours plus grande de la lumière. Il conviendra aux théâtres, auditoriums et salles de conférence.