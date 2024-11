Le B-Eye IP66

Claypaky a décidé de concentrer ses efforts sur un indice de protection supérieur aux standards du marché, l’IP66, qui permet une utilisation de longue durée à l’extérieur, idéal pour de l’intégration. C’est la famille Shield du constructeur qui en est équipé, gamme à laquelle manquait un wash conséquent. Ce vide est désormais comblé avec le HY B-Eye K15 Aqua.

Découverte

HY B-Eye K15 Aqua est l’héritier des légendaires B-Eye de la marque. De bon augure mais également avec un lourd héritage sur les épaules, ce K15 IP66 n’a pas le droit à l’erreur. Extérieurement, on a affaire à un pur produit Claypaky, la marque étant de celles qui donnent une forte identité visuelle à ses machines. Les trous d’aération ronds disposés en nid d’abeille en sont la première caractéristique visible. S’y ajoutent les coques arrondies, bras et base inclus. De fait, ce projecteur est indéniablement un bel objet.

C’est au niveau de la tête que le K15 Aqua se distingue de sa version IP20, Claypaky ayant choisi une technologie englobante, sous forme de demi-cigare arrondi à la base. Une vitre protège bien sûr les lentilles, mais elle ne confère pas trop de reflets parasites.

Sur la face avant de la base, on trouve le traditionnel écran de contrôle ainsi que le bloc de cinq touches en cercle, signature du constructeur. À l’arrière, les connecteurs sont bien protégés par des capots résistants. Y figurent une alimentation In/Out en True1, du DMX In/Out cinq broches, un seul Ethernet (dommage pour les pontages, surtout si on veut utiliser le pixel engine sur plusieurs projecteurs via un média serveur), et une prise pour antenne W-DMX, elle aussi protégée par capot.

Enfin, sous le projecteur se situe une simple platine accueillant un emplacement pour élingue et quatre camlocks.

Source et optique

Pas de surprise, le K15 étant un projecteur déjà éprouvé, on retrouve les mêmes LEDs RVBB de 40 W d’Osram (ancien propriétaire de Claypaky, la marque étant désormais dans le groupe ARRI). Ces modules largement utilisés par une grande partie de l’industrie ne brillent pas par leur rendu des couleurs, mais sont d’une efficacité lumineuse qui n’est plus à prouver. Nous en trouvons 19 ici, chacun surmonté de sa lentille.