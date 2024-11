Mini-B Sparky Aqua change la donne dans le monde des mini-lyres compactes et légères. Ce luminaire classé IP66 dispose d’une conception robuste et de grandes performances, il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs où la durabilité est essentielle.

Il est doté de LED SMD RVBB, disposées en dix cercles concentriques contrôlables individuellement, qui promettent des couleurs intenses, et une répartition uniforme de la lumière sur un large faisceau de 120° et des effets stroboscopiques puissants. Ce projecteur polyvalent est conçu pour éclairer une scène lors d’un concert, mettre en valeur des éléments architecturaux ou théâtraux, ou encore créer des spectacles pour des émissions télévisées.