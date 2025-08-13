Arri annonce la cession de Claypaky à EK Inc., acteur majeur de l’éclairage professionnel, dans le cadre d’un recentrage stratégique. EK Inc. s’engage à préserver l’héritage et l’innovation de Claypaky, marque reconnue pour ses solutions haut de gamme et son savoir-faire en éclairage. Chris Richter, directeur général d’Arri, souligne l’importance d’un repreneur stratégique capable d’assurer la croissance future. Marcus Graser, PDG de Claypaky, exprime sa gratitude envers Arri et se dit confiant quant aux nouvelles opportunités avec EK. Claypaky conservera son siège et ses activités en Italie. La finalisation de l’accord est prévue sous réserve des approbations réglementaires attendues prochainement.