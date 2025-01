Utilisé dès 2022 et adopté pour le design lumineux de l’Eurovision avec plus de 400 unités déployées, le Sharpy X Frame est un hybride polyvalent et compact. Il est équipé d’une lampe à arc de 550 W pour une luminosité extrême et des couleurs vives et uniformes, y compris en rouge profond.

Ce projecteur est logé dans un boîtier léger et compact, pour répondre aux besoins évolutifs des professionnels de l’éclairage moderne. Le Sharpy X Frame combine les caractéristiques d’un projecteur avec un faisceau puissant et uniforme, d’un asservi beam ultra focalisé, d’un spot polyvalent et précis et, si nécessaire, d’un projecteur wash.