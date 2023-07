Claypaky Sharpy X Frames à l’Eurovision 2023

Tim Routledge, concepteur d’éclairage, a utilisé 19 Claypaky Sharpy-X-Frames, 126 Scenius Unicos, 40 Hy B-EYE K25, 12 Sharpy Plus Aqua et 12 ReflectXions pour illuminer l’ensemble, dont le design enveloppant avait une signification particulière cette année. La scénographie du new-yorkais Julio Himede était basée sur « les principes de l’unité, de la célébration et de la communauté ».

« Les X-Frames ont été utilisés dans l’aspect architectural principal du spectacle. Les énormes bras scéniques conçus par Julio Himede s’étendaient dans le public comme un câlin au monde », explique Tim Routledge.