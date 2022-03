Claypaky Sinfonya Profile 600

Voici la première référence d’une nouvelle famille de luminaires à LEDs, à faible bruit, exclusivement conçue pour les applications de théâtre. Le Sinfonya Profile 600 est élégant, compact, et bourré de nouvelles technologies. Les théâtres ont des besoins exigeants et demandent un fonctionnement extrêmement silencieux, une très haute qualité de lumière et de contrôle, ainsi qu’une grande précision de positionnement. La plupart des luminaires LED destinés au théâtre sont principalement des déclinaisons de luminaires asservis de tournée, modifiés pour cette utilisation. Ce n’est pas le cas avec Sinfonya, le projet du fabricant visant à concevoir le meilleur luminaire possible à partir de zéro. ■