ClayPaky Tambora Flash

Ce luminaire trois-en-un unique est le seul hybride sur le marché qui peut agir simultanément comme stroboscope, wash et blinder. Il est spécialement conçu avec une approche modulaire pour une utilisation dans un réseau linéaire, pour offrir de nouvelles opportunités créatives aux concepteurs d’éclairage. La section stroboscopique est basée sur deux bandes de LEDs blanches très puissantes et une grande ouverture d’angle de faisceau, capables d’apporter un réel impact de lumière dans le spectacle. Les fonctions blinder et wash sont obtenues grâce à quatre grands réflecteurs équipés de LEDs RVBBC de 100 W chacune, contrôlables individuellement dans chaque fonction grâce à la gestion avancée des couches. ■