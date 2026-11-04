FreeSpeak Cell 5G
FreeSpeak Cell de Clear-Com est un système d’interphonie sans fil professionnel exploitant les réseaux cellulaires 4G LTE et 5G, publics ou privés. Conçu pour les productions audiovisuelles, les événements en direct et les grands sites, il assure des communications bidirectionnelles simultanées sur de vastes zones de couverture. Cette technologie permet aux équipes de se déplacer librement sans déployer de réseau d’antennes dédié. Compatible avec les matrices Eclipse HX, FreeSpeak Cell prend en charge plusieurs centaines d’utilisateurs et facilite la coordination des équipes, même dans les environnements où les fréquences radio traditionnelles sont saturées.