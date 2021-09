CLEAR-COM FREESPEAK EDGE

Avec le Freespeak II, qui offre un choix d’antennes IP ou E1 dans la bande 1,9 GHz (norme DECT) ou 2,4 GHz, et le Frees-peak Edge, qui dispose d’antennes IP dans la bande 5 GHz, Clear-Com annonce la base IP Freespeak Edge, compatible avec tous ces systèmes. Au format 1U, cette dernière peut gérer jusqu’à six antennes IP ou 10 antennes E1 et jusqu’à 16 boîtiers de ceinture. Le système dispose de huit ports Dante et d’un choix de ports deux fils et quatre fils. La configuration s’effectue avec un navigateur web et une interface ou directement sur l’appareil avec les deux écrans couleur tactiles haute résolution. Cette base Freespeak complète la gamme en apportant une solution économique pour installer un système avec des antennes en réseau IP. ■