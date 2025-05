Le beltpack Freespeak Icon est conçu pour être utilisé avec la gamme Freespeak 1,9 GHz, offrant une communication sans fil fiable. Il est équipé de neuf boutons programmables pour un contrôle intuitif, de quatre potentiomètres de volume et d’un contrôle master, le tout dans un boîtier robuste. Ce modèle inclut également une lampe LED, un haut-parleur avec micro intégré, et est compatible Bluetooth 5.3, permettant l’utilisation d’un micro-casque sans fil. Son grand écran couleur garantit une lisibilité optimale, et sa batterie assure jusqu’à 20 h d’autonomie.