Dédiée à la visioconférence, la dalle de plafond ClearOne BMA 360 est dotée de la technologie DSBeam. Elle offre jusqu’à 12 faisceaux directifs de prise de son, permettant sur chacun une réjection de 40 dB hors axe. Grâce à son DSP intégré et à un ensemble de 121 micros répartis sur la surface, la technologie FiBeam promet une bande passante large et constante quel que soit l’angle de prise de son. Dans l’optique de visioconférences en salle sonorisée, ClearOne a rajouté un traitement spécifique (Voice-lift) à partir de la dalle. Quatre zones de Voice-lift peuvent être déterminées, avec en plus quatre amplificateurs intégrés dans la dalle pour connecter des haut-parleurs de plafond. ■