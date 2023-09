CLF Lighting Poseidon Wash XS

Comme un poisson dans l’eau

Nouvel arrivant dans le catalogue d’Algam, CLF Lighting est une marque de lumière néerlandaise dont le but est de proposer des projecteurs de qualité tout en restant abordables. Ils se positionnent donc dans le milieu de gamme, secteur qui n’a cessé de monter en qualité ces dernières années. Et c’est avec le Poseidon Wash XS que nous découvrons cette marque, un wash pixellisable de sept LEDs IP65 qui va se prêter à notre habituelle batterie de mesures.

Découverte

Pour ceux qui lisent régulièrement ces colonnes, nous avons réalisé récemment un comparatif des projecteurs washs de sept LEDs. À l’époque, parmi les références que nous avions testées, seulement quelques-unes d’entre elles étaient proposées en versions IP65. Cet aspect est en train de changer au vu de la tendance actuelle du marché. Et c’est ici l’une de ces mêmes sources qui est présentée par CLF Lighting avec un nom évocateur, celui du dieu des océans lui-même, pour symboliser sa résistance aux éléments.

Au niveau du design, forcément, on va donc retrouver les incontournables des projecteurs IP65, à savoir de nombreuses vis dont la fonction est d’assurer le maintien des joints, et, sur la tête, qui est relativement petite pour la taille du projecteur, nous trouvons une vitre frontale qui certes pourra être source de reflets, mais à laquelle les constructeurs n’ont pas encore trouvé d’altenative dans cette catégorie d’étanchéité.

Toujours au niveau de la tête, CLF mise sur un gros radiateur de refroidissement dans lequel est installé le ventilateur verticalement, et non horizontalement comme à l’habitude.

Dirigeons-nous vers la base du projecteur, qui propose une connectique plutôt complète, à savoir True1 In/Out en alimentation, DMX cinq broches In/Out et une option pour un module W-DMX. Pas d’Ethernet ici, ni de port pour réaliser un update de firmware. Pour cette action, il faudra passer par un boîtier DMX spécifique. Les connecteurs sont de marque Seetronic, comme pour la majorité des projecteurs IP65, et permettent un bon maintien des capots en place, même s’il faudra bien vérifier leur fermeture après montage, car les manipulations du projecteur peuvent les amener à se réouvrir de manière fortuite.

Deux poignées permettent une manutention simple, celles-ci étant évidées dans un souci d’allègement du projecteur. L’accroche se fera via deux crochets sur quatre omégas.

Source et optique

CLF nous propose ici un projecteur de sept LEDs RVB Lime (citron vert), mélange quadricolore qui est censé étendre le champ des possibles dans la couleur (comparativement aux traditionnels RVBB ou RVBA). Les sept LEDs sont surmontées des désormais habituels dômes de la lentille frontale. Le débattement de zoom annoncé est assez impressionnant, avec deux modes de fonctionnement, normal et large, option qu’il faudra choisir dans les menus du projecteur pour soit un débattement de 4°-37°, soit de 4°-59°.

Zoom impressionnant sur le papier, que nous allons bien sûr vérifier. Aux dires du constructeur, l’option de zoom normal ou large est disponible afin de proposer d’un côté le faisceau le plus large possible, et de l’autre le plus qualitatif possible. Le zoom serré reste le même quand l’option est modifiée, toute la plage restante étant élargie.

C’est donc un paramètre qu’il faudra vérifier quand on utilisera plusieurs machines pour unifier les zooms, d’autant plus que l’option n’est pas accessible en DMX.