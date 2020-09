CLOUD SUPPLY

Cet instrument est spécialisé dans la création de hooks trap vaporeux et d’atmosphères enfumées. Il regorge de claviers hybrides, de nappes mouvantes, de cordes pincées, de cloches et de séquences, ainsi que de resampling pitch-shifté pour générer des harmoniques discrètes, le tout traité avec du matériel analogique de studio et des processeurs haut de gamme. De nombreuses options de manipulation sont disponibles pour créer ses propres sons, des modulations séquencées aux chaînes d’effets, en passant par les commandes macro. Cet outil a été conçu par le compositeur et producteur récompensé aux Grammy Awards Snipe Young. ■