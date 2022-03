CloudPower CP1504 et CP3004

Apex présente deux modèles d’amplificateurs quatre canaux dans la série CloudPower : le CP1504 (4 x 1 500 W) et le CP3004 (4 x 3 000 W). Destiné aux grandes installations telles que stades sportifs, salles de concert et théâtres, l’ensemble de la gamme propose une interface de commande accessible à distance via ordinateur ou smartbidules (Mac, PC, Ios, Android), et permettant surveillance et ajustements sans avoir à se déplacer sur site. Cette fonctionnalité permet également d’offrir de nouveaux services de télésurveillance auprès des clients. Chaque amplificateur dispose d’une source audio intégrée permettant la diffusion audio en streaming depuis Spotify ou Airplay via une connexion réseau. ■