Les nouvelles lumières de la nuit

Installé à Rungis, dans le Val-de-Marne, depuis 1984, le complexe Metropolis est constitué de cinq salles proposant des décorations et des styles musicaux différents. La Palmeraie, l’Hacienda, le Manhattan, mais aussi le Cosmos et le Loft, ces deux derniers lieux ayant connu récemment une refonte totale de la scénographie et de la lumière.

C’est avec Vincent Legros que nous avons rendez-vous sur place. Vincent a opéré au pupitre lumière du Loft de 1990 à 2009. À ce titre, il a été l’acteur clé de ce qui représentait une singularité dans les clubs de l’époque, à savoir la présence d’un show d’ouverture. Vers environ 1 h du matin, chaque soir, ce spectacle cumulait son, lumières, lasers, performers… Il est rapidement devenu une force d’attraction majeure vers le lieu. L’ensemble du dispositif était commandé « à la main », sans time code, mais déjà avec des luminaires Robe, plus précisément six lyres à effets 575 AT. On trouvait aussi dans le lieu 4,5 km de néons, un décor mobile…

En 2009, Vincent Legros devient responsable technique de l’ensemble du Metropolis, au moment même où la direction décide de mettre le site au goût du jour. Depuis, la plupart des salles ont été entièrement réaménagées, dont celle du Loft, mais aussi la petite dernière appelée Cosmos et inaugurée le 13 septembre. Nous avons souhaité entrer dans le détail de ces deux chantiers.

Le Loft, salle historique

Vincent Legros : Notre priorité a été d’implanter un grill. Les idées sont venues par étape, jusqu’à en arriver à la proposition actuelle, qui fait entièrement partie de la scénographie du lieu. C’est Pascal Bonnet, le directeur technique d’Impact, qui a planché sur la solution avec Sébastien Regnier, le responsable d’atelier. C’est une équipe dont je suis proche, j’ai travaillé pour Impact de 2004 à 2009. Le grill a aujourd’hui le double rôle d’accroche des équipements et de véritable personnage du lieu, qui prend vie dès lors qu’on l’éclaire via la soixantaine de sources RVB qui sont réparties dans la salle.

Le choix des luminaires a été fait suite à des tests réalisés avec les multiples marques présentes sur le marché français. Nous souhaitions disposer d’un parc provenant majoritairement d’une même marque et avons balayé large pour finalement opter pour Robe.

Les critères de sélection ont été divers : nous apprécions la fabrication européenne, la qualité intrinsèque des produits tout comme celle des couleurs générées, la fiabilité ou encore la réactivité des équipes de la marque en cas de besoin.

Nous avons aussi été séduits par certains modèles assez originaux, les TetraX par exemple, qui sont des barres LEDs linéaires multi sources motorisées qui permettent des mouvements tout à fait bluffants des faisceaux dans l’espace.

Nous utilisons aussi certaines autres marques telles que Showtec et Infinity, chez Highlite. Nous connaissons l’efficacité de Gilles Demosthène, qui est responsable des produits pour la France, qualité qui se double d’une sympathie et d’une réactivité que nous apprécions. C’est aussi important pour nous de pouvoir compter sur nos interlocuteurs.